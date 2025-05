Il servizio idrico a Benevento risulta essere tra i più economici in Italia nel consuntivo 2024. Un dato che dovrebbe presentarsi anche per il 2025 considerando la proiezione refertata dal report realizzato e presentato negli ultimi giorni dall’Ufficio Studi della Uil. Con i 287 euro per anno per il nucleo tipo e un consumo ipotizzato di 180 metri cubi nel 2024 secondo la Uil per poco Benevento non è entrata nel novero dei dieci capoluoghi più risparmiosi. Queste le città più economiche: Savona 159,00; Trento 188,00; Milano 193,00; Campobasso 218,00; Isernia 218,00; Cosenza 223,00; Napoli 266,00; Monza 268,00; Avellino 272,00; Ragusa 276,00.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia