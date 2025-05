Governo: Braga, ‘si spacca in Cdm, Lega vota contro esecutivo’

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Il governo si spacca in Cdm, la maggioranza non c’è più. Non si può far finta di niente se Salvini e i suoi ministri votano contro l’impugnativa della legge del Trentino sul terzo mandato e in Friuli Venezia Giulia gli assessori della Lega rimettono le deleghe”. Lo sottolinea Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“Il vicepremier Salvini vuole piegare le leggi alle sue volontà per accontentare governatori e sindaci della Lega. Sulle istituzioni e sul loro funzionamento si sta giocando la partita delle candidature nel centrodestra e le scarse speranze di Salvini di recuperare qualche consenso al Nord. Del resto che a lui del paese importa poco non si vede solo da come si occupa delle infrastrutture, ma anche dal sostegno a una delega per l’attuazione dell’Autonomia che praticamente prevede una riscrittura della legge dopo la bocciatura da parte della Consulta. Sempre senza senso e soprattutto senza risorse”.