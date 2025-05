Si è perso il conto degli appelli e delle richieste dei residenti di viale Europa, un tratto della provinciale che attraversa Cubante, collegamento principale tra Calvi e Apice.

Da troppo tempo gli utenti della strada sono costretti a pericolose gimcane, o in alternativa a scegliere l’altra provinciale per Castello del Lago al fine di raggiungere la Statale 7 Appia.

Il manto è stato rifatto dopo i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria (non ha tenuto a lungo) e negli ultimi anni a nulla sono valse le numerose istanze indirizzate alla Rocca dei Rettori. L’intervento di recupero a lungo sospirato non si vede all’orizzonte.

