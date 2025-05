Un epilogo amaro che macchia ulteriormente quel finale di stagione chiuso tra le lacrime. In casa Benevento continua a tener banco il caso ferie e la divisione dei tesserati in due gruppi, una situazione che porta inevitabilmente allo scontro tra le parti. Nel comunicato stampa rilasciato lo scorso sabato la società di via Santa Colomba ha chiarito la propria posizione ed ha annunciato che l’episodio “sarà oggetto di approfondimenti sugli aspetti giuridici e disciplinari al fine di valutare l’eventuale adozione di provvedimenti conseguenziali”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia