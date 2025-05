Ucraina: Schlein, ‘politica estera piegata a simpatie Meloni’

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “La politica estera la fa il governo e non possiamo vedere la politica estera piegata alle simpatie o alle antipatie di Meloni. È per l’antipatia verso la Francia di Macron che Meloni ha messo l’Italia in panchina. Dopo lo scoppio della guerra sul treno verso Kiev c’erano Italia, Germania e Francia. La settimana scorsa c’erano Germania, Francia e Gran Bretagna. L’Italia era a casa con Meloni che faceva il muso. Non possiamo permettercelo”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.