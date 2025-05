Roma, 18 mag (Adnkronos) – “L’Europa deve trovare la sua strada per la pace, di questo si sta parlando e l’Italia ha perso il treno, altro che pontiere. Domani i leader europei si sentiranno con Trump per un percorso vero di pace giusta e l’Italia non ci sarà. E’ molto grave”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.