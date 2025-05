Roma, 18 mag (Adnkronos) – Quelli dei referendum “sono quesiti molto semplici, io penso che gli italiani possano sorprenderci con una ondata di partecipazione per dire basta alla precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e per concedere la cittadinanza a chi nasce e cresce in Italia”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.