Migranti: domani delegazione FI in Albania a Gjader e Shenjin

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Una delegazione di Forza Italia guidata da Alessandro Battilocchio, deputato e responsabile Immigrazione, sarà in Albania domani, lunedì 19, alle 11 in visita presso i centri migranti di Gjader e Shenjin.

“Finalmente in Europa l’Italia è protagonista delle decisioni, anche in tema di gestione dei flussi migratori: c’è un oggettivo cambio di passo con condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri -dice Battilocchio-. I centri in Albania, guardati con attenzione e interesse da Bruxelles e dai Paesi membri, sono solo un tassello di un’azione complessiva che sta funzionando: finalmente una risposta sistemica a una problematica strutturale”.