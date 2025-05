Alla fine sono volati gli stracci. La bruciante eliminazione dai play off ha aperto uno squarcio profondo in casa Benevento nei rapporti tra la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza, proprietà compresa, intenzionata più che mai a tagliare i rami secchi in vista della prossima stagione. Operazione complicata, visti i contratti che tengono vincolati al club di via Santa Colomba buona parte dei calciatori messi in lista di sbarco. Ed è alla luce di ciò che non può sorprende il caos scoppiato ieri mattina in casa giallorossa. Ad aprire una guerra di nervi senza precedenti, almeno per il Benevento Calcio, è stata la decisione della società di riconoscere le ferie ai tesserati, ma dividendoli per gruppi.

