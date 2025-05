Ucraina: Calenda, ‘Macron fa di tutto per escluderla ma Meloni deve stare nei volenterosi’

Roma, 17 mag (Adnkronos) – Sul vertice dei volenterosi “Meloni ha detto una cosa che non è vera, ed è dimostrato. La Germania non è favorevole a mandare soldati ma sta a quel tavolo e Meloni ha partecipato in remoto a quello stesso vertice”. Lo ha detto Carlo Calenda a Start, su SkyTg24.

“Macron sta facendo di tutto perchè l’Italia non entri in quel tavolo. Vedere scene di Macron che si fa riprendere alle 6 del mattino che parla con il presidente americano, non c’è granchè di serio, è un grande spettacolo”, ha spiegato il leader di Azione.

“Detto ciò, l’Italia ci deve stare, siamo un Paese fondatore dell’Ue. Mi spiace dirlo, ma non andare lì per una antipatia personale di un leader non si può accettare. Il dovere di rappresentare l’Italia non si può far precedere dalle simpatie o dalle antipatie, questo Meloni non l’ha capito ed è un problema. Macron cerca di fare di tutto perchè Meloni non ci sia ma d’altra parte Meloni ci casca in piedi. E’ un conflitto individuale, non si può”, ha sottolineato Calenda.