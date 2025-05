L’ex Eti, dopo anni di abbandono e un ricco corollario di proposte, dibattiti, sollecitazioni ai proprietari (Provincia e Regione) e un’interrogazione in Consiglio regionale torna a comparire in un atto di programmazione.

Il complesso che ospitava l’agenzia dei tabacchi in viale dei Sanniti è finito al centro di una delibera approvata dal presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

Si tratta dell’approvazione di un Documento di indirizzo alla progettazione per ‘il riattamento e completamento stralcio funzionale dei lavori di riconversione dell’ex agenzia di lavorazione tabacchi in centro multifunzionale di eccellenza’.

Tradotto: la Provincia vuole chiudere almeno un lotto di quel grande (e lautamente finanziato) intervento di recupero avviato durante la stagione Nardone, che immaginava la nascita di un polo tecnologico.

