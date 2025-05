Salute, il cardiologo: “Stress da finali sportive? Nel calcio mette a rischio le coronarie”

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) – “Ogni situazione di stress emotivo importante, e lo abbiamo visto anche con la partita di Champions League tra Inter e Barcellona, può determinare effetti sull’apparato cardiovascolare con eventi sfavorevoli quali aritmie o aumento della pressione arteriosa. Soggetti con patologie cardiovascolari in essere o che abbiano un eccessivo spasmo delle coronarie, inoltre, possono andare incontro ad eventi anche più seri. Lo spasmo coronarico in determinate condizioni può infatti portare all’aritmia grave e all’infarto. In Inter-Barcellona, come per la partita del secolo Italia-Germania finita 4-3, quel livello di stress emotivo determina scariche adrenalina e cortisolo alle stelle, aritmie ed eventi cardiovascolari anche fatali”. Così all’Adnkronos Salute Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo cuore, a margine del 56esimo Congresso dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) che si chiude oggi a Rimini.

“Ai tifosi esagitati il consiglio è di cercare di mantenersi tranquilli e di non farsi prendere dall’emotività”, raccomanda Gabrielli che sulle finali degli Internazionali di Roma, con protagonisti Jasmine Paolini che nel pomeriggio affronta la statunitense Coco Gauff, e Jannik Sinner domani sera contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, precisa e rassicura: “Il tennis non innesca reazioni emotive come il calcio, non c’è da temere”.