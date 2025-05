Sono stati tutti condannati. Per un complessivo di 127 anni. Il Gup di Napoli ha così disposto nei confronti di coloro i quali avevano optato per il rito abbreviato e che erano restati coinvolti nelle misure restrittive connesse al blitz antidroga ed antiestorsione che era scattato nell’ottobre 2023. E che, in sostanza, aveva rappresentato a tutti gli effetti un prosieguo degli arresti che, in prima battuta, si erano avuti nell’estate 2020.

