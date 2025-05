“Questa Segreteria nazionale con la presente itiene opportuno e doveroso proclamare lo stato di agitazione a far data dalla giornata odierna (ieri per chi legge ndr). Il poco personale di Polizia Penitenziaria rimasto è stanco esausto Non possiamo esimerci dal denunciare la grave carenza di personale della su menzionata Casa circondariale. Tale situazione peggiora ogni giorno di più nell’istituto Penitenziario beneventano, è impensabile che il personale in questione possa continuare a svolgere servizio in questo stato di perenne emergenza”.

Esordisce così la segreteria del sindacato polizia penitenziaria Asppe-Conaippe.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia