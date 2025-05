“Anche sulla mensa scolastica l’Amministrazione Mastella continua ad ignorare le richieste e le proposte che arrivano, non solo dai consiglieri di opposizione, ma anche da tanti genitori”. La nota stampa, almeno stavolta, è dell’intera opposizione, in quanto i sottoscrittori (Megna, Farese, Varricchio, Miceli e De Stasio) rappresentano in commissione tutti i gruppi di minoranza.

I cinque consiglieri hanno evidenziato che da marzo hanno chiesto l’audizione in Commissione Istruzione del consigliere delegato e del dirigente Alessandro Verdicchio, al fine di programmare il nuovo servizio mensa ed apportare i necessari correttivi, anche alla luce delle problematiche degli ultimi mesi. “Erano tutti d’accordo su questa modalità di confronto, anche i consiglieri di maggioranza, ma dopo innumerevoli sollecitazioni e dopo la totale assenza dell’Amministrazione e ben due sedute, vediamo il bando pubblicato.

