L’Asl ha pubblicato un avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di dieci medici specializzati in ‘Disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica’ da assegnare ai Distretti Sanitari dell’Asl Benevento.

La selezione riguarda medici specialisti in igiene, epidemiologia, sanità pubblica, professionisti a elevata qualificazione, esperti nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute pubblica.

