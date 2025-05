Ucraina: Paita, ‘Meloni esclusa, con lei sta scomparendo l’Italia’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni sta facendo scomparire l’Italia dallo scenario internazionale. Ormai l’indovinello su ‘chi manca?’ è diventato troppo facile. Manca sempre la premier italiana, altro che ‘ponte’. Dopo il Vaticano e il treno per Kiev, adesso anche Tirana”. Lo afferma sui social la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Oggi Meloni ha superato se stessa: è riuscita a farsi escludere da un vertice avvenuto a margine di un evento al quale la premier era presente. Con l’ulteriore beffa – aggiunge Paita – del colloquio telefonico dei cinque, Macron, Starmer, Merz, Tusk e Zelensky, con il presidente Trump. Dimostrazione evidente che i leader europei non hanno bisogno che Meloni faccia da ‘ponte’ per interloquire con Washington. Una figuraccia clamorosa, inevitabile conseguenza dell’ambiguità meloniana”.