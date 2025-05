Ucraina: P. De Luca, ‘Italia isolata in Ue’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “È ormai un dato di fatto: l’Italia è isolata in Europa. Che sia una scelta incomprensibile della Presidente Meloni o una conseguenza del suo atteggiamento, il risultato non cambia. Il nostro Paese è ai margini delle più importanti dinamiche politiche internazionali e dell’Unione”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in Commissione Affari Europei della camera dei deputati.

“A questo punto, la domanda è d’obbligo: Meloni evita i leader europei o sono loro a evitarla? In entrambi i casi, l’effetto è lo stesso: l’Italia non ha voce nei processi decisionali strategici. Ma c’è di più. Questo isolamento deriva anche da un’altra evidenza politica: le profonde divisioni nella maggioranza di governo, tra posizioni estremiste, pulsioni antieuropeiste e ambiguità nei rapporti con la Russia, non consentono a Meloni alcuna reale agibilità in politica estera. È ostaggio delle sue contraddizioni interne e non può rappresentare con credibilità il nostro Paese in Europa. Un danno grave, che si riflette su tutti i principali dossier europei. La presidente del Consiglio ha il dovere di spiegare al Paese perché oggi l’Italia è irrilevante in Europa. Perché, purtroppo, questa è la realtà dei fatti”.