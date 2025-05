Non è andato a buon fine il target operativo relativo al potenziamento dell’organico dei medici in servizio presso l’ospedale ‘San Pio’: è quanto emerge tra i punti principali della relazione gestionale allegata al bilancio 2024 dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale. In soldoni, ventotto medici sono stati assunti ad esito delle procedure concorsuali, ma al tempo stesso in ventinove hanno dato i saluti e lasciato il servizio. Dunque organico dei medici del polo ospedaliero di Benevento passato da 253 a 252 camici bianchi.

