Difesa: Calenda, ‘su 2% magheggio da Italietta, Meloni decida cosa essere’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Io ho trovato deprecabili ieri le dichiarazioni trionfanti di Crosetto che ha detto abbiamo raggiunto il 2% di spese per la difesa. Abbiamo raggiunto facendo una maquillage di bilancio, cioè prendendo le capitanerie di Porto, la Guardia di Finanza e il Meteo e inserendole nelle spese per la difesa”, cosa da “Italietta”. Lo dice Carlo Calenda a Tagadà su La7.

“La questione è da capire cosa vogliamo essere. Non puoi essere un grande paese e rivendicare il fatto che sei un grande paese comportandoti in questo modo. Non puoi non andare ai vertici oerchèp ti sta antipatico e organizzare i vertici dell’ultradestra, però puoi dire che è un rapporto con Von der Leyen. Non puoi dire che sostieni l’Ucraina, sostieni il pilastro europeo della Nato contemporaneamente fai il magheggio, come si dice a Roma, contabile”.

“Questa cosa non è accettabile, è una figura che l’Italia non può fare, perché l’Italia va oltre la Meloni. Ogni paese ha la sua reputazione, che si riflette sulla reputazione dei cittadini, delle imprese che vanno a esportare, dei ricercatori, di tutti quanti. Io credo che ci sia un problema di fondo, che Giorgia Meloni non ha scelto cosa essere. Se essere una conservatrice europea, che lavora quindi con i grandi paesi europei sull’Ucraina, oppure se è una persona che rimane legata all’ultradestra anti-europea e che quindi deve fare un po’ da un lato e un po’ dall’altro”.