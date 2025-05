Con la sua Cavese neopromossa è arrivato a due punti dalla zona playoff nel girone C.

Anche il lusso di un rammarico in questa splendida stagione per Vincenzo Maiuri, arrivato sulla panchina blufoncè a fine ottobre e protagonista di un cammino da applausi.

“Sono molto contento – ha raccontato il tecnico a Il Sannio Quotidiano – ci dovevamo salvare anche dai playout e l’abbiamo fatto con 5 giornate d’anticipo. Un risultato davvero importante, raggiunto anche giocando partite interessanti a livello qualitativo. Al di là dei risultati sono arrivate anche le prestazioni. Poi alcuni giovani sono stati attenzionati dalla Serie B ed è un’ulteriore cosa che mi rende felice”.

