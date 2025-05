Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “A Taranto è esploso l’altoforno 1 dell’Ilva e il ministro Urso, non Crozza, commenta così: ‘Pochi giorni fa c’è stato un incidente, come spesso può capitare’. Per il ministro è normale routine vedere esplodere un altoforno. Ma che vergogna, perché non si dimette?”. Lo scrive Angelo Bonelli sui social.