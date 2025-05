Una nuova denuncia dal Consipe su fatti accaduti nel carcere di Benevento.

Il sindacato della Polizia penitenziaria ha parlato di una violenza aggressione ai danni di un agente in servizio presso da parte di un detenuto extracomunitario di circa vent’anni.

“L’agente, colpito al volto con un pugno, ha riportato lesioni tali da rendere necessario il ricorso a cure ospedaliere”, le notizia riportata dal Consipe in una nota: “La gestione dei detenuti extracomunitari si conferma estremamente complessa, poiché spesso mostrano una scarsa predisposizione al rispetto delle regole carcerarie. Non di rado, inoltre, vengono strumentalizzati da detenuti con maggiore caratura criminale per fomentare disordini e destabilizzare l’ambiente penitenziario”, ha dichiarato il segretario generale della sigla Tommaso De Lia.

