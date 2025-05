Il Benevento resta al punto di partenza. A distanza di dieci giorni dalla bruciante eliminazione dai play off, non sono stati fatti sostanziali passi in avanti nel processo di ricostruzione del club giallorosso, sebbene il vertice a quattro di lunedì pomeriggio sia servito almeno a definire le basi della ripartenza. L’obiettivo c’è, ma la riserva sugli uomini a cui affidarsi per rimettere in moto la Strega ancora no. O meglio, per il momento i protagonisti dell’ultima stagione sono rimasti tutti al proprio posto: dal direttore tecnico Marcello Carli, al club manager Alessandro Cilento, passando ovviamente per il tecnico Gaetano Auteri. Tutti pienamente operativi, pur non avendo alcuna certezza – almeno per quanto riguarda dt e allenatore – di restare effettivamente all’ombra della Dormiente anche per il prossimo campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia