Continuano le attività del progetto «Resto Qui – Barcamp Giovani: Cultura, Innovazione, Impresa» che ha come promotore il Comune di Torrecuso, con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Obiettivi del Progetto, e come partner ‘Nuova Pro Loco Torricolus aps’, Forum dei Giovani Torrecuso, Associazione ‘Gramigna’, Studio Tolino e StartUp Europa Lab.

Durante il Barcamp, dopo un breve momento di accoglienza e un’attività icebreaker per rompere il ghiaccio tra i partecipanti, si terrà un panel ispirazionale con esperti del settore turistico. L’appuntamento è per sabato 17 maggio alle ore 16:30 presso la Sala delle Nicchie di Torrecuso dove gli ospiti condivideranno le loro esperienze nel campo del turismo sostenibile, dell’accoglienza, della promozione territoriale e dell’innovazione nei servizi turistici. Saranno esplorate le opportunità per costruire imprese turistiche responsabili, autentiche e capaci di valorizzare il patrimonio locale.

