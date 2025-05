Il pm Barbato presso la Procura di Benevento ha richiesto il rinvio a giudizio per C.A. di Rotondi, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola, per P.A.J di Montesarchio (avvocato Reppucci), P.N., sempre di Montesarchio (avvocato Angelo Leone), per C.P. di Napoli, G. A. di Mercogliano, G.C. di Avellino, (questi difesi dagli avvocati Luigi Bartolomeo Terzo, Angelo Mastrocola e Paola Forcione).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia