Tra gli obiettivi principali dell’Asl di Benevento figurano investimenti utili per costruire modelli organizzativi “centrati sulla persona e sulla continuità e completezza della cura e non sulla malattia”, orientati “sulla intensità di cure, sui programmi della medicina di genere e di case management”.

Per raggiungere questi traguardi bisogna contare su una condizione finanziaria solida. Una base che, dai numeri, l’Azienda locale possiede.

E’ quanto emerge dal bilancio consuntivo licenziato dal dg Gennaro Volpe, che certifica un utile di esercizio di 3.570,20 euro.

