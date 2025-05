Usare l’ex discarica di Calvano per costruire un impianto fotovoltaico. E’ un nuovo obiettivo inserito nella programmazione dell’amministrazione comunale di Apice. La giunta Pepe ha incaricato i tecnici del Comune di avviare uno studio di fattibilità per mettere in piedi un impianto di produzione di energie rinnovabili nel sito Vallone dell’inferno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia