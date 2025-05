Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Meloni è così abituata a mentire che arriva a dire che i titoli di stato italiani sono più sicuri di quelli tedeschi. Perfino Giorgetti, sconcertato, scuote la testa. Puoi prendere in giro tutti per una volta o uno per la vita ma non puoi prendere in giro gli italiani sempre”. Lo scrive sui social Maria Elena Boschi.