Daily Crown: icone a confronto, Kate principessa di stile e Meghan capace di osare

Londra, 14 mag. (Adnkronos) – L’emozione era palpabile, ieri, quando la principessa di Galles ha consegnato il ‘Queen Elizabeth II Award for Design’, uno dei premi britannici più prestigiosi nel settore della moda, allo stilista Patrick McDowell. All’interno del ‘180 the Strand’, il centro culturale di Londra dove si è svolto l’evento, Kate indossava un abito verde oliva firmato Victoria Beckham e una camicetta bianca di seta, sfilando tra manichini e modelle che vestivano le creazioni dello stilista di Liverpool premiato. Inevitabile il fatto che l’attenzione della stampa si sia presto spostata sulla moglie del principe William e sul suo modo di vestire, in particolar modo, dopo che Kate, nel corso della sfilata, ha mostrato interesse per una giacca su misura senza maniche, dal nome evocativo di ‘giacca del Galles’.

“Mi piacerebbe molto realizzare un pezzo per lei”, ha dichiarato, dopo la premiazione, McDowell, riferendosi a Catherine. “Sarebbe un sogno che si avvera”. Ma quale abito potrebbe proporre, lo stilista alla principessa, perché le piaccia e rifletta la sua personalità? Come è noto, Kate ha conquistato la simpatia di molte donne per il suo stile semplice durante il periodo di fidanzamento con William, scegliendo abiti che potrebbero permettersi tutti, senza fronzoli e né look ricercati o griffati. Una tendenza che ha mantenuto con coerenza anche dopo il matrimonio, con la scelta di abiti sobri, gonne rigorosamente sotto il ginocchio, tailleur con pantaloni e tacco medio, che riflettono una personalità elegante ma anche pratica, votata più ai contenuti che all’apparenza. A volte, a seconda delle occasioni, si è concessa variazioni rispetto al collaudato tema delle tinte unite, optando per disegni più ‘fantasiosi’, senza però mai eccedere in scelte che andassero oltre vestiti a pois o a quadri scozzesi.

Gli inglesi, si sa, non hanno una grande predilezione per la moda, cosa che invece avviene di più oltreoceano, fra i cugini americani. Ma su entrambe le sponde dell’Atlantico, quando si parla di Kate Middleton, si finisce sempre col far confronti con la cognata statunitense Meghan Markle. In fatto di stile, la duchessa di Sussex, appare più ‘moderna’ rispetto alla principessa di Galles, più audace nell’unire la tradizione agli ultimi dettami della moda, con scelte di tonalità vivaci come il rosso e l’azzurro, che le hanno attirato consensi ma anche critiche. Insomma, anche se si dice che l’abito non fa il monaco, nel caso di Meghan, coraggiosa imprenditrice dalla forte personalità, il suo modo di vestire incarna e ne conferma, come sanno anche i muri a Buckingham Palace, il carattere determinato e indipendente.