Caso Garlasco: legale Sempio, ‘tempistiche perquisizioni sono un po’ spiacevoli’

Milano, 14 mag. (Adnkronos) – “Nella perquisizione a Voghera non è che hanno cercato qualcosa in modo particolare: è un decreto molto generico, si indica del materiale informatico, ma ad esempio gli hanno guardato e restituito il telefono. Sono indagini tradizionali a tappeto, Andrea è sereno e ha dato piena disponibilità a mostrare ogni spazio della casa”. Lo afferma Angela Taccia legale di Andrea Sempio indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi.

“Ora aspettiamo. Andrea è sereno, è solo un po’ preoccupato per la madre, per i genitori anche loro sottoposti a perquisizione” nella loro abitazione a Garlasco. Per l’avvocata, che difende Sempio insieme al collega Massimo Lovati, questa attività d’indagine chiesta dalla Procura di Pavia “non c’entra nulla con l’incidente probatorio” in programma venerdì 16 maggio davanti al giudice per le indagini preliminari dove il focus è il Dna trovato sulle unghie della vittima. Quanto a perquisizioni e ricerche dell’arma a favore di telecamere, “le tempistiche sono un po’ spiacevoli, non fatemi esprimere su questo” conclude l’avvocata Taccia.