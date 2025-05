Ucraina: Macron, ‘stessi ucraini ammettono che non riconquisteranno tutti territori’

Parigi, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – Gli stessi ucraini hanno la “lucidità di dire” che non saranno in grado di riconquistare tutti i loro territori dopo il conflitto con la Russia. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron a TF1.

“La guerra deve finire e l’Ucraina deve essere nella migliore posizione possibile per avviare i negoziati”, il che “permetterà di affrontare le questioni territoriali. E persino gli stessi ucraini hanno la lucidità di dire che non saranno in grado di riprendersi tutto ciò che è stato conquistato dalla Russia dal 2014”, ha dichiarato il capo di Stato.