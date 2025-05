Ucraina: Bonaccini (Pd), ‘Italia ridotta a spettatrice, errore clamoroso del governo’

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Giorgia Meloni è rimasta paralizzata tra il desiderio di compiacere Trump e l’incapacità di svolgere in Europa il ruolo che compete all’Italia. Lo dico con grande rammarico: la destra al governo ha ridotto il nostro Paese al rango di semplice spettatore di decisioni altrui”. Lo dice Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Pd, a Repubblica dopo la missione dei ‘Volenterosi’ a Kiev.

“Quella missione potrebbe essere stata il punto di svolta per rilanciare il processo di pace in Ucraina. Non esserci, tenere l’Italia fuori dai giochi in questa fase, è stato uno sbaglio clamoroso”, spiega l’esponente dem.

“Hanno fatto e stanno facendo bene i principali leader europei a pretendere una soluzione negoziata, a dimostrare che l’Unione c’è ed è protagonista perché qui si stanno decidendo i confini e la stabilità del nostro continente, non quelli degli Stati Uniti”, sottolinea Bonaccini.