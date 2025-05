L’ex Uccp di San Giorgio del Sannio ha una nuova casa.

Il presidio che raggruppa medici di famiglia si è trasferito nella sede del comando della Polizia municipale in via Vecchia Cardilli, dove le prestazioni ieri mattina sono ripartite negli inediti locali.

Ricordiamo che il trasloco si è reso necessario per l’imminente apertura del cantiere nel Distretto sanitario, dove grazie ai fondi del Pnrr sanitario sorgerà una Casa di comunità. A breve quindi gli uffici del Distretto si sposteranno a loro volta in quella che fino alla settimana scorsa è stata la sede dell’ex Uccp in via Manzoni e dove, per pochi giorni ancora, restano attivi solo gli ambulatori dei medici pediatri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia