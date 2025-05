Mo: Witkoff regala a ex ostaggio Alexander collana con Stella David figlio defunto

Tel Aviv, 13 mag. (Adnkronos) – Durante la visita di questa mattina all’ex ostaggio israeloamericano Edan Alexander al Sourasky Hospital di Tel Aviv, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff ha regalato al ventunenne una collana appartenuta a suo figlio Andrew, morto in giovane età. Lo riporta Channel 12.

In un gesto che “ha commosso fino alle lacrime la famiglia di Edan”, Witkoff ha consegnato il ricordo, che l’inviato stesso aveva indossato per due decenni e mezzo, ad Alexander, il giorno dopo che quest’ultimo è stato rilasciato da Hamas, ha riferito il canale televisivo israeliano.

“Faresti un grande onore a mio figlio se continuassi a indossarla”, ha detto Witkoff ad Alexander, mentre metteva la collana al collo dell’ex ostaggio.