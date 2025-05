L.elettorale: Balboni, ‘D’Alema vuole salto indietro, con FdI basta giochi di Palazzo’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “A volte ritornano. Intervenendo ad un convegno oggi alla Camera dei deputati, Massimo D’Alema ha detto che secondo lui le priorità in materia di riforme sono la legge elettorale proporzionale ed il finanziamento pubblico dei partiti. Un salto indietro di oltre trent’anni insomma, che vorrebbe dire ritornare d’un colpo alla prima repubblica e alla partitocrazia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali.

“Esattamente il contrario di quanto vogliamo noi di Fratelli d’Italia con l’elezione diretta del premier ed il consolidamento della democrazia dell’alternanza, che è l’unica vera forma di democrazia compiuta, nella quale sono gli elettori a decidere da chi essere governati, non i giochi dei partiti nel Palazzo. A volte certi mostri ritornano, ma per fortuna vengono respinti nel passato da cui vengono”.