Bergamo: Fontana, ‘grazie a carabiniere, gesto straordinario coraggio e altruismo’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Rivolgo un ringraziamento e le più vive congratulazioni al Carabiniere scelto Lorenzo Fascì per il gesto di straordinario coraggio e altruismo con cui ha salvato una vita, testimoniando il valore profondo del senso civico e della solidarietà. Con lucidità, prontezza e umanità, ha dimostrato come l’impegno quotidiano delle Forze dell’ordine sia fatto di gesti determinanti. Il suo esempio è un richiamo per tutti a non voltarsi dall’altra parte di fronte a chi è in difficoltà”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.