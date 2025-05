Il 16 maggio prossimo saranno trascorsi 2 anni esatti dall’annuncio di Marcello Carli come nuovo direttore tecnico del Benevento. Nella torrida estate della ricostruzione post retrocessione, il presidente Vigorito scelse l’ex uomo simbolo dell’Empoli come guida del nuovo progetto giallorosso. Quattro sessioni di mercato a disposizione per rinforzare la Strega nell’arco delle due stagioni. Anzi tre, considerando l’immobilismo dello scorso gennaio che ha influito, e non poco, sul rendimento della squadra allenata da Auteri, scivolata dal primo al sesto posto in classifica in meno di un girone intero di campionato.

