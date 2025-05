Problemi di vicinato e insofferenza nei confronti di una donna anziana che avrebbe tenuto condotte non gradite a un 47enne che ha così deciso una ritorsione fuori da canoni della ragionevolezza e della legalità. Ha versato liquido infiammabile su alcune piante e a ridosso del caseggiato della donna. Successivamente ha dato tutto alle fiamme ed ha anche innescato un’esplosione nel tombino dove intanto era terminato altro liquido infiammabile, generando un boato e panico tra il vicinato e in particolare l’anziana donna, bisognosa dell’intervento dei soccorritori e poi trasportata in ospedale per gli opportuni accertamenti medici.

