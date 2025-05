Solo poche sere fa un’automobile, per gli effetti di uno schianto, aveva visto proiettato il motore della sua vettura sull’asfalto. A decine di metri di distanza. Con il guidatore trasferito in ospedale dai mezzi del 118.

Passano le sere, cambiano gli attori ma, sostanzialmente, il quadro resta sempre lo stesso. La via Lavatoio, ad Airola, arteria che collega il centro urbano con la Strada Statale Appia, porta Campizze, continua ad essere terra di conquista da parte di giovani assetati di velocità e di ebrezza. Soprattutto in modalità week end.

