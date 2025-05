Il Partito democratico si schiera al fianco del comitato che si oppone alla realizzazione delle tre gallerie, un mega intervento da oltre 29 milioni di euro (29,4 per l’esattezza).

Presso la sede dei dem, si è tenuto un incontro tra il comitato “Gallerie? No Grazie. Basta opere inutili e dannose difendiamo la vivibilità” e alcuni dirigenti del partito dem.

Organizzatore dell’evento, il consigliere regionale Gino Abbate; presenti, assieme ai componenti del comitato tra cui il portavoce ingegnere Giovanni Giusti, anche il segretario provinciale Giovanni Cacciano, la presidente provinciale Rosa Razzano, il segretario cittadino Francesco Zoino ed i consiglieri comunali Floriana Fioretti e Marialetizia Varrichio. Sul tavolo, come detto, il completamento dell’Asse interquartiere tra l’Area Stadio al rione Libertà e il viale Mellusi, progetto che fruisce di un finanziamento dai Fondi di sviluppo e coesione. Il comitato ha spiegato che, nello specifico, i lavori dovrebbero riguardare: via delle Puglie – via Martiri d’Ungheria, con un tunnel più superficiale, esclusivamente pedonale e un ascensore che sale nella parte alta di viale Martiri d’Ungheria e con “locali adibiti a mostra”; via Avellino – via Martiri d’Ungheria, con area destinata a parcheggio interrato; via Santa Colomba – via Martiri d’Ungheria più profonda e più propriamente carraia con due carreggiate per ogni senso di marcia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia