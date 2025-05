Un’identità da ricostruire. A meno di una settimana dall’eliminazione dai playoff contro la Juventus Next Gen il Benevento è già un cantiere aperto. Il contratto in scadenza di Auteri, la posizione tutt’altro che solida di Carli e la miriade di interrogativi all’interno dello spogliatoio raccontano a pieno il clima d’incertezza che si respira in casa Strega. La strada da seguire è, ancora una volta, quella della ricostruzione: dalla retrocessione in Serie C il club di via Santa Colomba non è mai riuscito a dare davvero continuità al suo progetto, appesantito da contratti ingombranti e situazioni da riprogrammare di stagione in stagione.

