Con il voto nell’ultimo Consiglio comunale, l’amministrazione di Calvi ha compiuto un nuovo passo per la costruzione di un parco avventura nell’area a valle dei campi sportivi. Un punto passato a sola maggioranza.

Da una parte la squadra Rocco ha difeso l’investimento, dall’altra le critiche dell’opposizione, sia sull’opportunità dell’opera che sul valore del fondo in via Fontana entrato nel patrimonio comunale.

