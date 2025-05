Autovelox non omologati, multe sulla Statale Telesina a rischio annullamento

Con autovelox disseminati lungo tutta la superstrada, spesso appartenenti a Comuni distanti da questa anche 7/8 km, la Telesina è la strada statale italiana che registra il maggior numero di multe. Un primato di cui farebbero volentieri a meno gli automobilisti del posto, non i Comuni per ovvi motivi di cassa. Per citare un dato, nel 2022 i Comuni di Puglianello, Castelvenere, Torrecuso e Paupisi hanno raccolto insieme 2,8 milioni di euro dalle sanzioni stradali. Paupisi in particolare vinceva a mani basse la gara di incassi con ben 1,5 milioni di euro. Eccesso di velocità, sì, ma anche eccesso di anomalie: in un tratto della SS 372 si contano addirittura 7 autovelox in 25 km, con limiti di velocità che negli anni sono spesso cambiati all’insaputa degli utenti della strada. Peggio ancora quando a cambiare è proprio la posizione dei rilevatori (quelli cosiddetti “mobili”).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia