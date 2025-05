Novità ad Apice in materia di circolazione in occasione del mercato.

Il sindaco Angelo Pepe ha firmato una nuova ordinanza per migliorare l’accesso al centro durante l’appuntamento della domenica.

Nello specifico, il provvedimento è stato adottato per “regolamentare la circolazione stradale nell’area mercatale per consentire lo svolgimento del mercato settimanale, ritenendo improcrastinabile predisporre dei vincoli per garantire l’afflusso e il deflusso veicolare e pedonale in sicurezza, sulle arterie interessate nella fascia oraria 7:00-14:00”.

