“Siamo passati da sei decreti in due anni a due decreti in sei giorni. Potrebbe sembrare una barzelletta, ma non è così. Parliamo, invece, dell’assegnazione delle funzioni ai dirigenti al Comune di Benevento”.

A Francesco Farese non è parso vero apprendere la notizia che il sindaco Mastella aveva disposto l’ennesima modifica nell’organizzazione dei servizi con l’attribuzione ai dirigenti di compiti a ritmo incalzante.

“Se il precedente decreto per gli incarichi dirigenziali era sopravvissuto per sei mesi, questa volta, dopo soli sei giorni, il Sindaco ha fatto dietro front, revocando il servizio traffico e mobilità al dirigente Perlingieri, a cui era stato appena affidato, ed assegnando lo stesso al Dirigente dell’Avvocatura e della Polizia Municipale. Che dire? Ha ragione Mastella: questa è davvero l’Amministrazione dei record! Può vantare senza dubbio il primato dei provvedimenti pasticciati, del caos e delle inefficienze amministrative. Peccato che questo record impatti sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini da uffici spostati ogni piè sospinto da un settore all’altro o di dirigente in dirigente. Questo è l’emblema dell’assenza di programmazione, della superficialità con cui si approccia all’organizzazione di uffici e servizi”.