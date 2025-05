Erano stati indicati, insieme a un terzo collega, come destinatari di incarichi da libero professionali per codici minori nel Pronto soccorso dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, ma nella data stabilita non si sono presentati per la presa di possesso del ruolo.

Niente sottoscrizione del contratto di impiego a tempo, dunque la mancata firma è stata qualificata come rinuncia da parte dei due camici bianchi, come emerge dalla delibera 407 adottata ieri.

