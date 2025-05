Distrutte totalmente e parzialmente dalle fiamme da cui sono state divorate una berlina Mercedes (una Cla) e un suv Kia (una Sportage). L’episodio rispetto alla quale nessuna scaturigine viene esclusa compresa quella dolosa è occorso in via De Longis, traversa contigua al viale Principe di Napoli nel rione Ferrovia. Sul posto accorsi i Vigili del Fuoco richiamati dagli allarmati residenti che hanno spento le fiamme impedendo che si propagassero ulteriormente e i Carabinieri per le indagini del caso.

