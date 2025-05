Insieme. Per creare lavoro, dispensare consigli e creare chance affinché i giovani non lascino il Sannio. E’ il motto di Confindustria, i cui nuovi locali sono stati ieri benedetti dall’arcivescovo, mons. Felice Accrocca. Con taglio del nastro demandato al presidente nazionale dell’associazione Emanuele Orsini. Alla cerimonia, oltre al mondo industriale, fra gli altri, il senatore Domenico Matera ed il deputato Francesco Rubano.

Come da prassi, il benvenuto ai partecipanti da parte del sindaco di Benevento. Mastella ha definito l’iniziativa dell’acquisizione della sede, “una splendida realtà, che rappresenta la realtà di Benevento e del Sannio”. “Viviamo tempi di difficoltà incredibile: c’è una sorta di scarto tra quello che vorremmo realizzare e ciò che si riesce a fare, ma dobbiamo esorcizzare la paura dell’oltre, di un lavoro che manca, di morti che cadono sul lavoro, di spostamenti difficili con le ferrovie che fanno fatica per il trasporto soprattutto dei pendolari. Occorre, quindi, fabbricare un mondo diverso in cui i rappresentanti dell’economia locale abbiano una loro presenza propositiva, oltre che capacità”.

