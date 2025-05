Fino a sedici anni fa, era la sede della Banca d’Italia, la banca centrale italiana un simbolo del potere economico del Paese. Da ieri pomeriggio, l’edificio sito in piazza Risorgimento (nome beneaugurante), si trasforma in “Casa delle opportunità”, che ospiterà “chiunque vorrà contribuire allo sviluppo del Sannio e dei giovani per la formazione”, per dirla con il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito.

Una Casa che abbia le porte aperte, per stare assieme, per essere più forti, per confrontarsi, la Casa del popolo e degli imprenditori, per aiutare tutti coloro che, con le loro idee, i loro progetti e, perché no, i loro sogni, si proporranno di fare impresa per proiettare questa provincia ben oltre Caianello.

Perché la mission prioritaria di questa Terra dovrà essere quella di farsi conoscere, comunicare le sue tantissime potenzialità, “dopo essersi messa alle spalle le paure del passato”, ha sottolineato il presidente dell’associazione degli industriali sanniti. “Non c’è essere vivente che non cerchi una propria casa”, aggiunge e, a distanza di circa 100 anni dalla nascita, ora Confindustria recupera una sede propria, di assoluto prestigio e centralità, per consentire ai suoi 400 iscritti, per la prima volta, di confrontarsi e conoscersi, per incentivare la capacità di un Sannio che non si piega, che “ha mostrato di saper reagire alle avversità, alle alluvioni, ai terremoti“, dice ancora Vigorito, principale assertore dell’investimento unitamente all’Ance guidata dall’ex presidente Mario Ferraro, un obiettivo conseguito in virtù della collaborazione tra due associazioni che abitualmente non vanno tanto d’accordo. Quello che il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini definisce un “pezzo della rinascita di Benevento” fungerà da stimolo per far conoscere sia i prodotti che le imprese, costruendo percorsi di crescita per il territorio, evitando di far scappare le persone. Sollecitato dal moderatore Massimo Giletti, Orsini ha affrontato la questione dazi.

